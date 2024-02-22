قالت جماعة الحوثي الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 4 غارات جديدة على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وفي خبر عاجل مقتضب، أفادت فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن "العدوان الأمريكي-البريطاني استهدف بـ4 غارات منطقة الجبانة غربي الحديدة".

وأضافت أن "تحليق الطيران الحربي والتجسسي مستمر في أجواء المحافظة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم يصدر تعليق من واشنطن أو لندن بشأن هذه الغارات حتى الساعة 14:50 ت.غ .

وتضم منطقة الجبانة أحد معسكرات الحوثيين، وفق إعلام يمني.

وأمس الأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي، في بيانات متفرقة، تعرض محافظة الحديدة لـ11 غارة أمريكية-بريطانية.

وتعد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي ثلاثة موانٍ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

الحوثي يرد وتوعد

وفي كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، أعلن الحوثي استهداف 48 سفينة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال: "استهدفنا 48 سفينة (إسرائيلية وأمريكية وبريطانية) في البحر الأحمر وبحر العرب، منذ بدء العدوان على غزة، وهو رقم مهم رغم تقليل العدو حركتها (السفن) وتمويهه وحجب المعلومات عنها".

وأضاف أن "عملياتنا في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب سوف تستمر، ونسعى لتصعيدها".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني بشأن تصريحات زعيم الحوثيين حتى الساعة 14:30 (ت.غ).

وكشف زعيم الحوثيين أن جماعته "أدخلت سلاح الغواصات" في عملياتها بالبحرين الأحمر والعربي، معتبراً ذلك "أمراً مقلقاً للعدو".

وحول العمليات التي تستهدف إسرائيل قال: "أطلقنا 183 صاروخاً وطائرة مسيّرة على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة".

واتهم الحوثي الولايات المتحدة بأنها "توفر أكبر غطاء لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، حتى وصل إلى مستوى فاضح ومحرج للدول والمؤسسات الغربية".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.