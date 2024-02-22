قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، الخميس، بغارة نفذتها طائرة إسرائيلية على مبنى سكني في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن سيارات الإسعاف نقلت عدداً من القتلى والجرحى (لم يحددوا عددهم) من مبنى سكني في بلدة كفر رمان إلى مستشفيات المنطقة.

وأكد الشهود أن "الغارة استهدفت الطابقين الأخيرين من المبنى بصواريخ ذكية، دمرت طابقاً بكامله".

وبعد توافد المواطنين إلى المكان، طلبت بلدية كفر رمان من الأهالي عدم التوجه إلى مناطق الاستهداف خوفاً من غارات مماثلة.

ودعت البلدية في بيان، المواطنين "إلى أن يفسحوا المجال للجهات المعنية (فرق الإسعاف والإنقاذ) بالقيام بعملها، وتفادياً لوقوع إصابات بالأرواح، وذلك بعد العدوان الجوي الذي طال كفر رمان".

وذكر مصدر أمني أن الغارة التي استهدفت المبنى أدت إلى مقتل عنصرين من "حزب الله" وجرح ثلاثة آخرين، بينما لم يصدر تأكيد من الحزب حتى الساعة 17:15 (ت.غ).

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخراً تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.​​​​​​​