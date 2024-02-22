قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الخميس، إن حكومة بلاده ترغب في إنهاء الحرب الدائرة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، وتسعى لتحقيق ذلك الهدف.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بمدينة عينتبي (جنوبي أوغندا)، وفق بيان صدر من إعلام مجلس السيادة السوداني.

وأكد عقار أن الحرب الجارية في السودان "حرب استعمارية استهدفت المواطنين" وترغب الحكومة في إنهائها.

وأضاف أن "قادة التمرد (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) وحلفائهم في الداخل وفي دول الجوار وأوروبا (دون تفصيل) يعملون على تسويق انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة على أنها حرب تستهدف تحقيق الديمقراطية".

والأربعاء، وصل مالك عقار إلى أوغندا في زيارة غير محددة المدة لبحث تطورات الأوضاع في السودان مع المسؤولين الأوغنديين.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل التقى عقار، بمقر السفارة السودانية بالعاصمة الأوغندية كمبالا، سفراء البعثات الإفريقية لشرح تطورات الحرب الجارية في بلاده.

وقال عقار إن الحرب الدائرة في السودان، "حرب احتلال استعانت فيها المليشيا (الدعم السريع) بعدد من الدول ومارست شتى أنواع الانتهاكات التي تطول قائمتها، من القتل والعنف الجنسي بأنواعه، وتدمير البنية التحتية واحتلال منازل المواطنين والتهجير القسري"، حسبما أفاد به مراسل الأناضول.

وشدد على سعي حكومة بلاده الدؤوب لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الأممية وغيرها، بالإضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية رغم الأوضاع الأمنية المعقدة.

وأوضح أن "تعاطي السودان مع أي مبادرة يستند إلى احترام سيادته، وأن الحكومة لن تنخرط في أي مبادرة تنتقص من سيادته وتهدد أمنه القومي".

وأطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على الدعم السريع، بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب.

كما لم تنجح مساعٍ إفريقية تقودها "الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا" (إيغاد)، بالجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تمهيداً لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.