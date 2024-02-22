سياسة
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مجموعة العشرين تؤكد بالإجماع ضرورة حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
أكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا، في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، أن المشاركين يدعمون حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع، مؤكداً أن دولاً "كثيرة" انتقدت الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح.
مجموعة العشرين تؤكد بالإجماع ضرورة حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
وزير خارجية البرازيل في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين / صورة: AA
22 فبراير 2024

قال وزير خارجية البرازيل التي استضافت اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين اليوم الخميس، إن المشاركين أجمعوا تقريباً على دعمهم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي--الفلسطيني.

وأوضح الوزير ماورو فييرا في ختام الاجتماع الذي استمر يومين أنه "كان على حل الدولتين إجماع فعلي باعتباره الحل الوحيد للصراع".

وذكر فييرا إن جميع أعضاء المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم سلطوا الضوء على المخاوف بشأن الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف بأنه كانت توجد دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في حين انتقدت دول "كثيرة" الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح.

وناقش الاجتماع، التوتر الحالي على الساحة العالمية، وركز بشكل أساسي على الحرب في كل من غزة وأوكرانيا.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية إقامة دولة فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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