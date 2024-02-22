قال وزير خارجية البرازيل التي استضافت اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين اليوم الخميس، إن المشاركين أجمعوا تقريباً على دعمهم لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي--الفلسطيني.

وأوضح الوزير ماورو فييرا في ختام الاجتماع الذي استمر يومين أنه "كان على حل الدولتين إجماع فعلي باعتباره الحل الوحيد للصراع".

وذكر فييرا إن جميع أعضاء المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم سلطوا الضوء على المخاوف بشأن الحرب في غزة وخطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف بأنه كانت توجد دعوات لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في حين انتقدت دول "كثيرة" الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح.

وناقش الاجتماع، التوتر الحالي على الساحة العالمية، وركز بشكل أساسي على الحرب في كل من غزة وأوكرانيا.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية اليمينية إقامة دولة فلسطينية.