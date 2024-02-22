سياسة
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بتفويض أوسع.. إسرائيل ترسل وفدها إلى مباحثات تبادل الأسرى في باريس
اعتمد مجلس الحرب الإسرائيلي وفد بلاده إلى باريس برئاسة رئيس الموساد، للتفاوض حول إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة. وسيشارك في المباحثات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية.
بتفويض أوسع.. إسرائيل ترسل وفدها إلى مباحثات تبادل الأسرى في باريس
هيئة البث العبرية: مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على إرسال وفد إلى باريس لإجراء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى - أرشيفية / صورة: Reuters
22 فبراير 2024

أكدت هيئة البث العبرية أن مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية وافق مساء الخميس، على إرسال وفد بلاده المفاوض إلى باريس، لإجراء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

ولفتت الهيئة إلى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الموافقة النهائية لمجلس الوزراء الموسع، على توسيع صلاحيات الوفد، ستكون في وقت لاحق لم تحدده.

وسيضم الوفد، حسب مصدر خاص لموقع "واللا" العبري، إلى جانب برنياع رئيس الشاباك رونان بار، واللواء نيتسان ألون، منسق (لجنة) الأسرى والمفقودين.

وأضاف المصدر أن المحادثات سيشارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال موقع "واللا" إنّ مجلس الحرب قرر إرسال الوفد تحت ضغط أمريكي وضغوط داخلية من وزراء مجلس الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، وغادي آيزنكوت، الذين يعتقدون بضرورة إرسال فريق التفاوض للمشاركة بالمحادثات، ومنحه تفويضاً لإجراء مفاوضات جادة.

وفي وقت سابق الخميس أبلغ غالانت مبعوث الرئاسة الأمريكية بريت ماكغورك أن حكومته ستمنح وفدها المفاوض "تفويضاً أوسع" بغية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس ووقف إطلاق نار بغزة.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث.

ورداً على ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 فبراير/شباط، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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