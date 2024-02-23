استُشهد فلسطينيان إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة مدنية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة مساء الخميس.

وقالت مصادر طبية إن فتى استُشهد صباح الجمعة متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي الذي أسفر في وقت سابق عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.

ويتعلق الأمر بالطفل سعيد رائد جرادات (17 عاماً) من واد برقين في جنين، والشابّ ياسر مصطفى حنون "معتقل محرر"، بحسب مصادر محلية.

وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مُسيَّرة إسرائيلية قصفت الخميس السيارة في ساحة مخيم جنين ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

وخرجت الجمعة مسيرة من مستشفى ابن سينا باتجاه مستشفى جنين الحكومي بعد إعلان استشهاد الطفل جرادات، "وردّد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة" حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوكالة نقلاً عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر إن "جثمان الشهيد حنون وصل إلى المستشفى متفحماً، إضافة إلى ثماني إصابات بينها إصابة حرجة، فيما وصل 6 مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، و4 حالتهم مستقرة".

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات وعمليات عسكرية في مخيم جنين وعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، استُشهد خلالها عدد كبير من الفلسطينيين،​​​​​​ تزامناً مع بدء حرب مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".