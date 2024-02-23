سياسة
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شاهد | اختبار ناجح لمسيرة أقنجي الهجومية التركية بضرب هدف بحري متحرك
نجحت المُسيَّرة الهجومية التركية من طراز "بيرقدار أقنجي تيها" Bayraktar AKINCI TİHA في اختبار إطلاق النار وتدمير هدف متحرك في البحر.
شاهد | اختبار ناجح لمسيرة أقنجي الهجومية التركية بضرب هدف بحري متحرك
المسيرة "أقنجي تيها" اجتازت بنجاح اختبار إطلاق النار على هدف متحرك بحري / صورة: AA
23 فبراير 2024

أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية نجاح المُسيَّرة الهجومية من طراز "بيرقدار أقنجي تيها" Bayraktar AKINCI TİHA في اختبار إطلاق النار وتدمير هدف متحرك في البحر.

وأوضحت الشركة في بيان الخميس، أن المُسيّرة "أقنجي تيها" اجتازت بنجاح اختبار إطلاق النار على هدف متحرك بحري، باستخدام نظام استطلاع ومراقبة عالي الأداء، من تطوير شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية.

وذكرت الشركة أن صناعات الدفاع التركية تنجح بهذا الاختبار في تجاوز مرحلة مهمة من خلال إدماج نظام المراقبة "ASELFLIR-500" التابع لـ"أسيلسان" مع المسيرة الهجومية.

وتُعَدّ أقنجي تيها في مقدمة الطائرات المُسيَّرة ذات التكنولوجيا الفائقة حول العالم، قابلة لحمل الصواريخ والذخائر المحلية، التقليدية منها والموجهة بالليزر.

وفي ما يخصّ تقنيات الطائرة، يمكن لـ"أقنجي تيها" التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل إلى 40 ألف قدم.

ويبلغ وزن المُسيّرة (بلا ذخائر) 6 أطنان، فيما تبلغ سعة حمولتها المفيدة (من الذخيرة) 1.5 طن.​​​​​​​

وزُوّدت "أقنجي تيها" بمزايا تكنولوجية فائقة مثل رادارات جو–جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من المزايا التي تجعلها مميزة بين نظائرها حول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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