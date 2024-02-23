سياسة
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زيلينسكي يطلب دعم الكونغرس الأمريكي.. و880 مليون دولار من صندوق النقد
حثّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي على إقرار حزمة مساعدات إضافية عرقلها النواب الجمهوريون، محذراً من خسارة بلاده الحرب. فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا كجزء من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار.
زيلينسكي يطلب دعم الكونغرس الأمريكي.. و880 مليون دولار من صندوق النقد
الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور خط المواجهة في منطقة خاركيف / صورة: Reuters
23 فبراير 2024

حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي على إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، محذراً من خسارة بلاده الحرب أمام روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثّت الخميس، إن التقاعس عن ذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.

ووجّه زيلينسكي نداءً عبر القناة المفضلة لدى المحافظين الأمريكيين وهو بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا، وقال: "هل ستنجو أوكرانيا دون دعم الكونغرس؟ بالطبع، لكن ليس جميعنا".

وحذّر من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً إذا انتصر في أوكرانيا.

880 مليون دولار لأوكرانيا

في غضون ذلك أعلن صندوق النقد الدولي الخميس أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار صُدّق عليها العام الماضي.

ولا تزال المساعدة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها سريعاً.

وقال غافين غراي رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي، بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو: "كان الأداء في إطار البرنامج قويّاً على الرغم من تحديات الحرب".

وقيّم الفريق الأهداف التي حُدّدت قبل عام عندما جرت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.

وأضاف غراي: "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا (...)، وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".

وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.

موقف الجمهوريون

وعرقل الجمهوريون (حلفاء الرئيس السابق دونالد ترمب) في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.

ويعارض ترمب، المرشح الجمهوري المحتمَل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، مساعدة كييف، واستخدم نفوذه مؤخراً لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح مقايضة بين الديمقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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