سياسة
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الحرب على غزة تضاعف الحوادث المعادية للإسلام في بريطانيا
تضاعفت الأعمال العدائية ضد المسلمين في المملكة المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وتشمل هذه الحوادث "تهديدات وهجمات وخطاب كراهية وأعمال تخريب".
الحرب على غزة تضاعف الحوادث المعادية للإسلام في بريطانيا
مسلمون يحتجون في العاصمة البريطانية لندن ضد الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: Reuters
23 فبراير 2024

ارتفعت أعمال الكراهية تجاه المسلمين في المملكة المتحدة بـ"ثلاثة أضعاف"، بنسبة 335% منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، وفق ما أفادت به جمعية تيل ماما Tell MAMA البريطانية.

وقال بيان للجمعية التي تراقب الحوادث المناهضة للمسلمين في البلاد، إنه سُجّلَت 2100 حالة اعتداء ضد المسلمين في الأراضي البريطانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل هذه الأعمال العدائية "تهديدات وهجمات وخطاب كراهية وأعمال تخريب".

وأورد المصدر أن الأرقام المذكورة التي رُصدَت في أربعة أشهر (من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 7 فبراير/شباط 2024) تفوق الحالات المسجلة منذ تأسيس الجمعية عام 2011.

وقالت مديرة جمعية "تيل ماما" إيمان عطا إن "هذه الزيادة في الكراهية ضد المسلمين غير مقبولة".

وأعربت المتحدثة في تصريح ضمن البيان عن أملها في أن يتحدث السياسيون علناً بأن "الكراهية ضد المسلمين كمعاداة السامية، غير مقبولة" في المملكة المتحدة.

ورُصدت 1109 حالات اعتداء ضد المسلمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقابل 901 حالة خارج الإنترنت، وقع أكثر من نصفها في العاصمة لندن حيث تُنظَّم تظاهرات ضخمة لدعم غزة، وفق المعطيات التي قدمتها الجمعية.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام كانت على التوالي 310 و290 حالة خلال نفس الفترة الزمنية قبل عام (من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 7 فبراير/شباط 2023).

ولاحظ مدافعون عن حقوق الإنسان في عدد من الدول الغربية ارتفاعاً في معدلات كراهية المسلمين والتحيز والتمييز ضدهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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