سياسة
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فتح طريق مأرب-صنعاء من جانب واحد.. ترحيب من "الحوثي" و4 شروط للاستجابة
أعلنت الحكومة اليمنية فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء عبر فرضة نهم من جانب واحد، بعدما كان مغلقاً منذ 9 سنوات، لتسهيل تنقلات المواطنين، فيما رحبت جماعة الحوثي محمد علي الحوثي بالقرار، واعتبرته خطوة جيدة.
فتح طريق مأرب-صنعاء من جانب واحد.. ترحيب من "الحوثي" و4 شروط للاستجابة
مجندون في جماعة الحوثي اليمنية خلال مسيرة بالعاصمة صنعاء / صورة: AFP
23 فبراير 2024

أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، فتح طريق مأرب-صنعاء المغلق منذ 9 سنوات، داعية الحوثيين إلى اتخاذ خطوة مماثلة لرفع المعاناة عن المواطنين، فيما وضعت الجماعة "شروطاً" للاستجابة​​​​​​​.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة لفضائية "اليمن" الرسمية: "نعلن عن فتح طريق مأرب-صنعاء، ونأمل أن يتخذ الطرف الآخر (جماعة الحوثي) خطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين".

وأوضح العرادة خلال زيارة أجراها لطريق مأرب-صنعاء، أن إعلان فتح هذا الطريق "جاء بالتشاور مع القيادة السياسية والعسكرية".

وأكّد "أهمية فتح جميع الطرقات المغلقة في اليمن، من بينها الطريق المؤدي إلى مدينة تعز (جنوب غرب)، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".

وأضاف: "نأمل من الجميع التعاون في فتح جميع الطرقات الرئيسية في كل المدن اليمنية من أجل مصلحة الشعب اليمني، وباقي الأمور لها مكانها وشأنها سواء كانت حرباً أو سلماً".

وفي أول تعليق من الحوثيين على الخطوة، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي أنه "من الجيد إنهاء الحصار على صنعاء (...) بإعلان فتح طريق مأرب-صنعاء".

لكنه دعا الطرف الآخر أولاً إلى "فتح المنافذ الأخرى وفك الحصار عن بقية الطرقات في جميع المحافظات وإزالة عسكرة الطرقات"، على حد قوله.

وتابع: "ندعوهم كذلك إلى الإفراج عن المختطفين من الطرقات التي قُبض عليهم فيها في أثناء العبور وهم مسافرون، لتعزيز ثقتهم بجدية الخطوة في هذه الطرقات"، وفق تصريحه.

ويربط الطريق بين محافظة مأرب (وسط) الخاضعة لسيطرة الحكومة، والعاصمة صنعاء (شمال) الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، لكنه ظلّ مقطوعاً منذ بدء الحرب في البلاد مارس/آذار 2015.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتدّ النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تَدخُّل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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