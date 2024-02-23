سياسة
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الأسرى ووقف الحرب والأقصى.. هنية يختتم مباحثات حماس في القاهرة
التقى وفد حركة حماس، خلال زيارة للقاهرة، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ومساعديه، وشملت المباحثات وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل والتهديدات الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى.
الأسرى ووقف الحرب والأقصى.. هنية يختتم مباحثات حماس في القاهرة
وفد حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية يختتم زيارته لمصر / صورة: AFP Archive
23 فبراير 2024

اختتم وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الجمعة، زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام شملت مباحثات مع مسؤولين مصريين حول الأوضاع في غزة بما فيها صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأورد بيان للحركة أن وفدها أجرى "عدة لقاءات مع السيد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، والإخوة المساعدين".

وخلال اللقاءات "جرى بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، والإغاثة، ،والإيواء خصوصاً في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك" حسب البيان.

وأضافت حماس أنه جرى أيضاً "التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل".

ولم تتطرق الحركة في بيانها إلى تفاصيل إضافية بشأن نتائج المباحثات.

وأعلنت حماس، الثلاثاء، أن وفداً من قادتها برئاسة هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، عُقدت جلسة مفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، لكنها انتهت دون تحقيق أي نتائج.

تأتي الزيارة تزامناً مع تواصل المفاوضات بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل بُغية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقفٍ لإطلاق النار في القطاع، وفي ظل مخاوف دولية وإقليمية من توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع.

وتشدد حماس في مفاوضاتها على "الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة والالتزام بإعادة الإعمار" من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وسبق أن عُقدت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدِّر تل أبيب وجود نحو 134 محتجزاً إسرائيلياً لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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