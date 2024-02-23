التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، أرملة وابنة أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسي الذي توُفّي الأسبوع الماضي في أحد السجون ووصفه بأنه كان "رجلاً شجاعته مذهلة".

وقال بايدن في تصريحات للصحفيين في كاليفورنيا إن واشنطن تعتزم فرض طائفة واسعة من العقوبات على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين بعد وفاة نافالني.

كما أعرب بايدن عن إعجابه بـ"الشجاعة المنقطعة النظير التي كان المعارض الروسي الراحل يتحلى بها، وبنضال نافالني ضد الفساد ومن أجل الحرية والديمقراطية في روسيا"، بحسب قوله.

وأضاف: "أعلم أننا سنعلن العقوبات على بوتين، المسؤول عن وفاته، غداً".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أبدى خلال اللقاء في كاليفورنيا "تعازيه القلبية" لعائلة نافالني.

بدورها قالت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، إن بعضاً من "مئات ومئات ومئات" العقوبات التي ستُعلَن في الأيام المقبلة ستستهدف المسؤولين عن وفاة نافالني، لكن معظمها سيطال "آلة حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين" ويسدّ الفجوات في نظام العقوبات الحالي.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع الذكرى السنوية الثانية لبداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت سلطات السجون الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي وفاة نافالني، زعيم المعارضة الروسية، في سجن الدائرة القطبية الشمالية.

ووُقف نافالني في روسيا في يناير/كانون الثاني 2021 لدى عودته إلى البلاد بعد تلقّي العلاج في ألمانيا جرَّاء تَعرُّضه لتسميم يُتهم الكرملين بالوقوف خلفه. وحُكم عليه في مارس/آذار 2022 بالسجن 9 سنوات بتهم احتيال، وهي تهم ظل المعارض الروسي يؤكد براءته منها.

وفي أغسطس/آب الماضي قضت محكمة روسية بسجنه 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"، وأدان الاتحاد الأوروبي حينها الحكم، وطالب موسكو بالإفراج "الفوري" عنه.