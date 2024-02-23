سياسة
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"الدفاع التركية" تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق
أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية بتحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق .
"الدفاع التركية" تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق / صورة: وزارة الدفاع التركية / Others
23 فبراير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة تحييد أربعة إرهابيين من تنظيم PKK شمال العراق.

وأوضح بيان للوزارة التركية أنه جرى تحييد الإرهابيين الأربعة في منطقة عملية "المخلب-القفل".

وفي 17 أبريل/نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان، شمالي العراق.

ويتخذ PKK الإرهابي من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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