أعلن نادي الأسير الفلسطيني، استشهاد أسير من قطاع غزة في سجن الرملة التابع للاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد الأسرى الذين قضوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 10.

وذكر النادي في بيان اليوم الجمعة، أن أسيراً من قطاع غزة استُشهد في سجن الرملة بعدما كان اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عقب عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يكشف نادي الأسير تفاصيل عن هوية الأسير أو تاريخ اعتقاله، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع عدد الشهداء الأسرى إلى 10 منذ بداية الحرب.

والأربعاء أعلن النادي "استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش (53 عاماً)، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة في سجن نفحة الإسرائيلي".

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة".

ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، صعّد الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى نحو 7120 معتقلاً وفق هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".