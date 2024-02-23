في اليوم 140 من الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مجازر جديدة بحق مدنيين فلسطينيين أغلبهم من النساء والأطفال، من خلال القصف الجوي والمدفعي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 29 ألفاً و514 شهيداً، إلى جانب 69 ألفاً و616 مصاباً.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنها رصدت "ارتكاب الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

في سياق ذلك، استُشهد 40 فلسطينياً على الأقل وأُصيب نحو 100 آخرين على الأقل جراء قصف شنته طائرات الاحتلال مساء الخميس، في المحافظة الوسطى بالقطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية المقاتلة أربعة منازل مدنية، ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الواقعة بأنها "مجزرة مُروّعة بالمحافظة الوسطى"، موضحاً أن "أكثر من 90% من الضحايا من الأطفال والنساء".

كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين، غرب ملعب الدرة في دير البلح، وبلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، بعد أن كانت قد انسحبت من داخله.

كما استُشهد 4 مواطنين وأُصيب عشرات، إثر استهداف جيش الاحتلال بالرصاص الحي أعداداً من النازحين على الطريق الساحلية في قطاع غزة.

وقالت وكالة "وفا" إنه جرى نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، "وأن بعض الجرحى ما زالوا في الطرقات لتعذر وصول مركبات الإسعاف بسبب استمرار إطلاق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك".

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات بقصف منزل لعائلة شرق المدينة.

كما استُشهد مواطن وأُصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في شارع المضخة شرق المدينة.

"تدمير ممنهج" للمنظومة الصحية

أعربت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية عن القلق إزاء الهجمات الإسرائيلية على العاملين في مجال الصحة والمدنيين في غزة، وقالت إن كميات الدواء والغذاء والمياه تتقلص كل يوم بالقطاع المحاصر.

وقال رئيس المنظمة كريستوفر لوكيير، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي: "إننا نعيش في خوف من غزو برّي"، مضيفاً: "شهدنا تدميراً ممنهجاً للمنظومة الصحية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية".

وتابع المسؤول الطبي: "هاجمت القوات الإسرائيلية قوافلنا، واحتجزت موظفينا، وجرفت مركباتنا، وقصفت المستشفيات وداهمتها".

وهاجمت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، مقر منظمة "أطباء بلا حدود" غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد شخصين اثنين على الأقل وإصابة 8 آخرين، بعد توغل سريع ومفاجئ للآليات والدبابات الإسرائيلية في منطقة المواصي.

أونروا: "نقطة الانهيار"

حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، من أن الوكالة وصلت إلى "نقطة الانهيار".

وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الوكالة "وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

وأضاف: "إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة".

وتابع المفوض العام لـ"أونروا": "أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".