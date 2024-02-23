سياسة
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211 منذ 8 أكتوبر.. حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الاحتلال
نعى حزب الله اللبناني 3 من عناصره سقطوا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود في الجنوب، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 211 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
211 منذ 8 أكتوبر.. حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره في مواجهات مع الاحتلال
حصيلة قتلى حزب الله ترتفع إلى 211 منذ 8 أكتوبر الماضي / صورة: AA Archive
23 فبراير 2024

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، مقتل 3 من عناصره بينهم مُسعفان في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 211 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب في بيانات منفصلة كلاً من "محمد حسن طرّاف من مواليد 1986 من بلدة بليدا (جنوب)"، والمُسعفَين "حسين محمد خليل مواليد 1997 من بلدة برعشيت (جنوب)"، و"محمد يعقوب إسماعيل مواليد 1994 من بلدة بليدا".

وقالت الهيئة الصحية التابعة للحزب في بيان، إن عناصرها "سقطوا بعدوان مباشر استهدف مركز الدفاع المدني في بليدا".

يأتي ذلك في ظل تصاعد تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيداً عن الحدود مع شمال إسرائيل.

وشهدت المنطقة الحدودية جنوب لبنان، منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، استهداف بلدة الوزاني بمحافظة النبطية برشقات رشاشة كثيفة وعدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية.

وأوردت مصادر محلية تعرُّض أطراف بلدة يارون بقضاء بنت جبيل لقصف مدفعي، وبليدا لغارة من الطيران المسيّر الإسرائيلي.

وتشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك على وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفَي الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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