قال جنغير تومار، نائب مدير مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية "إرسيكا" التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إنهم مستعدون لتقديم أي وثائق تتعلق بفلسطين والقدس وغزة لأي طرف وبخاصة فيما يتعلق بسجلات الطابو.

وأضاف تومار في مقابلة معه بمركزهم في إسطنبول: "نجهز في هذه الأيام عبر فريق الأبحاث دفاتر الطابو في العهد العثماني لغزة، كل شيء نجهزه عن فلسطين والقدس نضعه بالموقع الإلكتروني وهو مفتوح لكل الناس عالمياً ويمكن لأي أحد الوصول إليها".

ورداً على سؤال حول تقديم الوثائق والمخطوطات العثمانية لمحكمة العدل الدولية التي تنظر بدعوى ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة قال: "إذا كانت إلى الوثائق حاجة في المحكمة نرسلها بكل سرور إليهم".

وشدد قائلاً: "هذه القضية لكل المسلمين ولمنظمة التعاون الإسلامي، ونحن باعتبارنا مركزاً ثقافياً مهمتنا أن نعلن كل شيء في الموقع، وكل من يريد نرسل إليه فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية، بالنسبة إلى المباني والآثار التاريخية والمخطوطات والصور القديمة نحن جاهزون أن نرسل كل شيء موجود ومنشور".

وقال: "نشرنا وثائق وكتب وهي دليل على أن هذه الأراضي للفلسطينيين وحتى بعض المحاكم يستخدم هذه الوثائق إن كانت بين الأوقاف وغيرها مشكلة".

وشدد: "كتبنا عن القدس وفلسطين، وحالياً نحاول أن ننشر الطابو في القدس وفلسطين وكلها وثائق في الأرشيف العثماني وأيضاً السجلات الشرعية للقدس وأيضاً الصور القديمة، كلها أدلة أن هذه المباني كانت قائمة في العهد العثماني ولا تزال بعد مئة عام، هكذا نستطيع أن نفهم ما فعله الكيان الصهيوني هناك".

التوثيق في غزة والمحكمة الدولية

وحول أعمال التوثيق فيما يتعلق بغزة ومحكمة العدل الدولية، قال تومار: "يوجد شيء مهم حالياً وهو إسرائيل تدمير الآثار والثقافة في غزة، ونحن ننشر دائماً في وسائل الإعلام تقارير ومقالات ومخطوطات تتعلق بالمباني العثمانية والمباني التاريخية الثقافية".

وتابع: "الآن يوجد ضغط كبير، لا في العالم الإسلامي فحسب، بل من كل شعوب العالم لكن المشكلة في الحكومات الغربية التي هي مع إسرائيل، ومحكمة العدل الدولية خطوة مهمة جداً حيث تُسجَّل إبادة إسرائيل الجماعية بحق الفلسطينيين".

وأوضح أن "إسرائيل لا تصغي لأي قانون أو قرارات، ويجب أن تضغط عليها القوى الكبرى بشكل أكبر، ولكنها (المحاكمة) خطوة كبيرة وعلى الأقل للمستقبل سيكون تاريخياً أن الحكومة الإسرائيلية أبادت المسلمين والفلسطينيين".

ولفت إلى أن "المشهد الحالي مؤلم، إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين لتسيطر على مزيد من الأراضي لكن الغزيين لا يزالون يقاومون الاحتلال، يجب علينا أن ندعمهم وأن تضغط الدول الكبرى التي لها تأثير على الحكومة الإسرائيلية".

ووصف ما يجري قائلاً: "الوضع حالياً سيء جداً وخاصة من النواحي الإنسانية للمدنيين والنساء والأطفال والشيوخ. الخطر كبير وان شاء الله نحاول دعمهم أكثر، نفعل ما بأيدينا وجاهزون للمشاركة مع العلماء والتعاون في أي موضوع أو وثيقة تخص فلسطين".