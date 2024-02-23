نظمت جامعة ابن خلدون التركية في إسطنبول اليوم الجمعة ندوة بعنوان "فلسطين ومستقبل العلاقات الدولية"، بمشاركة أكاديمية من مختلف دول العالم.

وتشهد جلسات الندوة، التي تستمر يومين، مناقشة الدور الأكاديمي حول فلسطين في العالم بمشاركة نخب علمية من عدة دول أوروبية وعربية وتتناول في 6 جلسات مستقبل العلاقات الدولية حول فلسطين.

وقال آتيلا أركان، رئيس جامعة ابن خلدون، خلال الجلسة الافتتاحية، إن "القدس مدينة العلم والأديان تئن تحت الاحتلال، إذ قتلت إسرائيل كثيراً النساء والأطفال والشيوخ، وارتكبت مجازر ولا يمكن لأحد في العالم قبول هذه التصرفات".

وأوضح أن "إسرائيل تقصف كل شيء وحرمت الناس هناك الطعام والدواء، وتتحول غزة رويداً إلى مقبرة جماعية بعد أن كانت محاصَرة لسنوات".

وأكد أن "غزة هي وجدان العالم وأن دوراً مهماً يقع على عاتق الأكاديميين ولهذا عقدنا المؤتمر ونحاول من هنا إسماع أصواتنا ووضع موقفنا أمام المجتمع الدولي الصامت".

من جهته قال فاروق ياسلي تشيمن، عضو الهيئة التدريسية في الجامعة في كلمته إن المؤتمر يبحث للمستقبل ويجمع أكاديميين من تركيا والعالم".

وتنبع أهمية المؤتمر من أنه يستهدف "إظهار أصوات الباحثين عن السلام والعدالة وهم من كُبتت أصواتهم في الدول الغربية"، وفق الأكاديمي.

وخلال يومين ستُعقد 6 جلسات تشمل الانتقادات حول الفصل العنصري والعوامل الدولية حول قطاع غزة ومسائل عديدة، للبحث عن العدالة والسلام في فلسطين والعالم"، حسب تشيمن.

ويشارك في الفاعليات أكاديميون ونخب ومفكرون من دول العالم من العالم العربي وأوروبا وأمريكا، مثل كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية السابق في غزة، ووضاح خنفر رئيس منتدى الشرق، والطبيب النرويجي مادس غيلبرت، والبروفسور طلال أسد من أمريكا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".