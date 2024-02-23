سياسة
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تركيا تلقي القبض على من يسمى "مظلوم ماردين" عضو تنظيم PKK الإرهابي
أكدت مصادر أمنية، تمكُّن جهازي الاستخبارات والأمن التركيَّين من القبض على الإرهابي مراد قزيل، المعروف بـ"مظلوم ماردين" في تنظيم PKK، بإحدى دول المنطقة حيث كان يسعى للهروب إلى أوروبا.
تركيا تلقي القبض على من يسمى "مظلوم ماردين" عضو تنظيم PKK الإرهابي
تركيا تعلن القبض على الإرهابي مراد قزيل بإحدى دول المنطقة قبل هروبه إلى أوروبا / صورة: AA
23 فبراير 2024

ألقت وحدات من جهازَي الاستخبارات والأمن التركيين القبض على الإرهابي مراد قزيل، من تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية الجمعة إن جهازَي الاستخبارات والأمن رصدا مكان اختباء قزيل الملقب بـ"مظلوم ماردين"، في إحدى دول المنطقة.

وأفادت المصادر بأن وحدات من الجهازين ألقت القبض على الإرهابي قزيل الذي كان يسعى للهروب إلى أوروبا، وجلبته إلى تركيا.

وكشفت التحريات الأمنية أن قزيل انضم إلى صفوف PKK عام 2015 وكان مطلوباً بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح".

وأوضحت المصادر أن قزيل كان من بين قياديِّي التنظيم، وأنه مارس أنشطة إرهابية في سوريا والعراق.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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