ألقت وحدات من جهازَي الاستخبارات والأمن التركيين القبض على الإرهابي مراد قزيل، من تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية الجمعة إن جهازَي الاستخبارات والأمن رصدا مكان اختباء قزيل الملقب بـ"مظلوم ماردين"، في إحدى دول المنطقة.

وأفادت المصادر بأن وحدات من الجهازين ألقت القبض على الإرهابي قزيل الذي كان يسعى للهروب إلى أوروبا، وجلبته إلى تركيا.

وكشفت التحريات الأمنية أن قزيل انضم إلى صفوف PKK عام 2015 وكان مطلوباً بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح".

وأوضحت المصادر أن قزيل كان من بين قياديِّي التنظيم، وأنه مارس أنشطة إرهابية في سوريا والعراق.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.