اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة بلا سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة أونروا الأممية.

جاء ذلك في طلب عرضه على "الكابينت" بعنوان: "اليوم التالي لحماس في غزة". واستبعد الاقتراح، الذي قدمه نتنياهو السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية". واشترط "تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل من دول مقبولة لإسرائيل".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانٍ الجمعة: "قدم نتنياهو اقتراحه حول اليوم التالي لحماس من أجل موافقة المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت) عليه".

وجرى توزيع وثيقة نتنياهو على كل أعضاء مجلس الوزراء لمناقشتها لاحقاً.

واستناداً إلى الاقتراح، فإن" إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كامل قطاع غزة، دون حد زمني، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات القادمة من غزة".

وقال إن "المنطقة الأمنية التي ستُنشأ في قطاع غزة بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة ما بقيت الحاجة الأمنية إليها".

وأضاف: "ستحافظ إسرائيل على ’الإغلاق الجنوبي’ على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع إعادة تسليح العناصر الإرهابية في القطاع".

وسيعمل الإغلاق الجنوبي، قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على "إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح"، وفق الاقتراح.

وتابع: "ستتمتع إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن".

وأشار إلى أنه "سيجري تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز المطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام".

وقال: "ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور تقع على عاتق إسرائيل".

وفي الجانب المدني أشار إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، ولن تُربط هذه الكيانات المحلية بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أي أموال منها".

إغلاق الأونروا

وأضاف: "ستعمل إسرائيل على إغلاق أونروا، التي شارك عناصرها في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي كانت مدارسها تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل".

كما ستعمل إسرائيل على وقف أنشطة وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في قطاع غزة وأن تستبدل بها وكالات مساعدات دولية مسؤولة"، وفق وثيقة الاقتراح.

وعن تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع ذكر المقترح أنه "سيكون من دول مقبولة لإسرائيل"، دون ذكرها.

وقال: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يجري التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

وأضاف: "ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".

والأربعاء، صوّت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، لصالح قرار الحكومة رفض الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".