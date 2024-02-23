شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، وذلك مع تبقي أقل من شهر على حلول شهر رمضان المبارك.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية قيوداً على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة.

ومنع عناصر من شرطة الاحتلال دخول مئات الفلسطينيين عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد.

ووضعت الشرطة حواجز على بوابات البلدة القديمة وعند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة.

ووقّفت الشبان ودققت في هوياتهم قبل أن تطلب منهم العودة إلى منازلهم.

ولم تسمح شرطة الاحتلال إلا لكبار السن بالمرور عبر أبواب البلدة القديمة للوصول إلى المسجد الأقصى.

وأدى عدة آلاف من الفلسطينيين الصلاة بالمسجد مقارنة مع عشرات آلاف قبل اندلاع الحرب.

وكانت سلطات الاحتلال لوحت بفرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وذكر الشيخ يوسف أبو سنينة، خطيب المسجد، في خطبة الجمعة أن "المسجد الأقصى خاص للمسلمين ولا يجوز بأي حال منع المسلمين الوصول اليه لأداء شعائرهم الدينية".

واستنكر الشيخ أبو سنينة استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واضطر مئات الفلسطينيين إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.​​​​​​​

يأتي ذلك، بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.