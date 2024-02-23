سياسة
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الرئيس التركي: نبذل كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في غزة والمضايقات بالقدس
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع جماهيري بولاية باليكسير، إن بلاده تبذل جهوداً لكي يتحرك العالم الإسلامي جسداً واحداً ضد الظلم الإسرائيلي في غزة.
الرئيس التركي: نبذل كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في غزة والمضايقات بالقدس
الرئيس التركي أردوغان يؤكد أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في غزة / صورة: AA
23 فبراير 2024

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في قطاع غزة والمضايقات بمدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال تجمع جماهيري بولاية باليكسير غربي تركيا الجمعة.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً لكي يتحرك العالم الإسلامي جسداً واحداً ضد الظلم الإسرائيلي في غزة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في غزة والمضايقات في القدس".

وفي شأن آخر، أكد أن تركيا ستواصل تدمير مشروع إنشاء كيان إرهابي على حدودها الجنوبية، وذلك عبر عمليات تعتزم تنفيذها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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