أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستستخدم كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في قطاع غزة والمضايقات بمدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال تجمع جماهيري بولاية باليكسير غربي تركيا الجمعة.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً لكي يتحرك العالم الإسلامي جسداً واحداً ضد الظلم الإسرائيلي في غزة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لوقف الظلم في غزة والمضايقات في القدس".

وفي شأن آخر، أكد أن تركيا ستواصل تدمير مشروع إنشاء كيان إرهابي على حدودها الجنوبية، وذلك عبر عمليات تعتزم تنفيذها.