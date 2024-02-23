سياسة
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كيربي: ردنا سيكون سريعاً وقاسياً إذا زوّدت إيران روسيا بصواريخ بالستية
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن المجتمع الدولي سيكون رده سريعاً وقاسياً في حال تأكد تزويد إيران لروسيا بصواريخ بالستية.
كيربي: ردنا سيكون سريعاً وقاسياً إذا زوّدت إيران روسيا بصواريخ بالستية
كيربي يحذر إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية / صورة: AFP
23 فبراير 2024

حذّرت الولايات المتحدة، إيران من رد "سريع وقاسٍ" في حال زوّدت روسيا بصواريخ بالستية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن التعاون العسكري المتزايد بين روسيا وإيران سيتسبب بضرر على دول المنطقة والمجتمع الدولي، ولن يقتصر على أوكرانيا فحسب.

وأشار كيربي إلى أنهم لا يستطيعون تأكيد ادعاءات تزويد إيران لروسيا بصواريخ بالستية، وأنهم يتابعون المسألة من كثب.

وأكد أن: "رد فعل المجتمع الدولي سيكون سريعاً وقاسياً إذا استمرت إيران في تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية".

وبين المسؤول الأمريكي أنهم قد يحيلون القضية إلى مجلس الأمن إذا لزم الأمر، قائلاً: "سنبحث خيارات التدخل الإضافية مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا وأماكن أخرى".

وذكر كيربي أنهم سيفرضون عقوبات إضافية على إيران بسبب دعمها لروسيا، قائلاً: "مستعدون للذهاب إلى أبعد من ذلك إذا باعت إيران الصواريخ البالستية لروسيا".

وحسبما جاء في تقرير نشرته رويترز في 21 فبراير/شباط الجاري، نقلاً عن مصادر إيرانية، زودت إيران روسيا بعدد كبير من صواريخ أرض-أرض البالستية، ووفرت نحو 400 صاروخ تشمل عديداً من الصواريخ البالستية قصيرة المدى من عائلة فاتح 110، مثل الصاروخ "ذو الفقار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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