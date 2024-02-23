سياسة
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الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده حدّثت 95% من قواتها النووية الاستراتيجية
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفال خاص بالقوات المسلحة، عن أن بلاده حدّثت 95% من قواتها النووية الاستراتيجية، مؤكداً سعيه نحو إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في المجال العسكري.
الرئيس الروسي يؤكد أن بلاده حدّثت 95% من قواتها النووية الاستراتيجية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن تحديث جميع القوات النووية الروسية / صورة: AA
23 فبراير 2024

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، تحديث 95% من القوات النووية الاستراتيجية الروسية وأن القوات الجوية تسلمت للتو 4 قاذفات فرط صوتية جديدة وقادرة على حمل رؤوس نووية.

وصرح بوتين بذلك في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأعرب الرئيس الروسي عن إشادته بالجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".

وذكر أن "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95%".

وأضاف: "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في المجال العسكري".

وكانت وسائل إعلام رسمية، نقلت الشهر الماضي، عن رئيس الشركة المصنّعة لصاروخ "زيركون" فرط الصوتي قوله إن إدخال الصاروخ إلى الخدمة "ليس إجراء سريعاً" ويحتاج إلى "قدر معين من الاختبارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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