عثرت السلطات الأذربيجانية على مقبرة جماعية لضحايا مجزرة خوجالي بإقليم قره باغ.

وقالت النيابة العامة الأذربيجانية في بيانٍ الجمعة، إنه جرى العثور على مقبرة جماعية خلال الحفر في مركز مدينة خوجالي بسبب أعمال البنى التحتية.

وأضافت أنه "نتيجة جهود الفرق المختصة جرى العثور على رفات 4 أشخاص بينهم طفل في الخامسة من عمره".

وأوضحت أن "أيدي الضحايا كانت مقيدة وعليهم آثار التعذيب".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نفذت السلطات أعمال حفر في مناطق معينة بمحافظة أسكيران، استناداً إلى اعترافات رشيد بيغلاريان الذي جرى اعتقاله خلال عملية نفذها الجيش الأذربيجاني "لمكافحة الإرهاب" بإقليم قره باغ في سبتمبر/أيلول 2023، للاشتباه بكونه أحد منفذي مجزرة خوجالي.

وأسفرت عمليات الحفر عن العثور على مقبرة تضم رفات 8 أشخاص.

يذكر أنه في 26 فبراير/شباط 1992، ارتكبت وحدات من الجيش الأرميني مجزرة في منطقة خوجالي بإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وراح ضحية المجزرة 613 مدنياً، منهم 106 نساء و63 طفلاً و70 مسناً، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضلاً عن أسر ألف و275 شخصاً لا يزال مصير 150 منهم مجهولاً حتى اليوم.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أُجبرت أرمينيا على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار إثر نصر حققته أذربيجان في عمليتها العسكرية التي انطلقت لتحرير قره باغ في 27 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.