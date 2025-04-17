وأوضح حاكم المنطقة، سيرغي ليساك، أن "طفلاً صغيراً وامرأة مسنة" بين القتلى، وأفادت المصادر أن منازل عدة وإدارات رسمية أصيبت في القصف.

وقال رئيس بلدية المدينة بوريس فيلاتوف إنّ 15 مبنى تضرّرت من جراء القصف.

وفي 10 أبريل/نيسان أسفر قصف روسي بصاروخ بالستي عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في هذه المدينة التي يعبرها نهر دنيبرو.

وتتعرض المدن الأوكرانية لقصف روسي بشكل شبه يومي على الرّغم من المحاولات الأخيرة التي بذلتها الولايات المتّحدة لحمل موسكو وكييف على إجراء محادثات وإنهاء حرب متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

والأحد، أسفرت ضربة صاروخية روسية على مدينة سومي الأوكرانية الحدودية عن مقتل 35 شخصاً، ما أثار ردود فعل غربية مندّدة.

في السياق، اتهمت أوكرانيا روسيا أمس الأربعاء بشن أكثر من 30 هجوماً على بنيتها التحتية للطاقة منذ اتفاق الجانبين في مارس/آذار على وقف الهجمات على مثل منشآت الطاقة.

وقال هيورهي تيخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية في إفادة صحفية، إن روسيا هاجمت منشآت طاقة في خيرسون وميكولايف في الجنوب وبولتافا في وسط البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنُّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.



