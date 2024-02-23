بعد ولاية مثيرة للجدل على رأس الوكالة الأوروبية لحراسة الحدود "فونتكس"، أعلن المدير السابق فابريس ليغيري، ترشّحه للانتخابات الأوروبية عن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرّف الفرنسي، متعهداً بدفاعه عن سياسات متشددة للهجرة في الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل، يرتبط اسم ليغيري بالقمع الدموي الذي مارسته "فرونتكس" على المهاجرين، إذ تورطت الوكالة في عمليات الصد "غير القانونية" لزوارق الهجرة غير النظامية ما تسبب في مقتل العشرات منهم. كما تورط اسمه في ملفات "تجاوز في استخدام السلطة" التي حامت حول الوكالة.

اليمين المتطرف يرشّح مدير "فرونتكس" السابق

أعلن فابريس ليغيري، الذي كان يشغل منصب رئاسة وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، انضمامه إلى حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، من أجل الترشح إلى الانتخابات الأوروبية المزمع إجراؤها شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال ليغيري، في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمونش" يوم السبت، إن : "الانتخابات الأوروبية المقرر انعقادها في التاسع من يونيو/حزيران تمثل فرصة فريدة لإعادة فرنسا وأوروبا إلى المسار الصحيح"، وإن الهدف من الترشح هو "وضع تجربتي وخبرتي في خدمة الفرنسيين، ولا سيما في مجالات الأمن وإدارة الهجرة، فإن هذا القرار متسق للغاية".

وأوضح المدير السابق لـ"فرونتكس"، بأن اختياره للانضمام لحزب "التجمع الوطني"، نابع من رغبته في حماية الحدود الأوروبية وكبح "طوفان الهجرة" الذي يهدد الاتحاد، وقناعته بأن حزب اليمين المتطرف "هو الخيار السياسي الذي سيعطي الفرنسيين إمكانية استعادة السيطرة على مستقبلهم".

وأردف ليغيري، منتقداً سياسة الهجرة الأوروبية ومتوعداً بتغييرها، بالقول: "نحن عازمون على مكافحة طوفان الهجرة، الذي لا تعتبره المفوضية الأوروبية والبيروقراطيون الأوروبيون مشكلة، بل مشروع وأستطيع أن أشهد على ذلك".

ومن جانبه، احتفى زعيم "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، بانضمام ليغيري إلى قائمة حزبه. وقال بارديلا: "يجب علينا إعادة توجيه فرونتكس نحو مهمة حماية حدودنا وحضارتنا، كما أراد فابريس ليجيري أن يفعل".

وبحسب محللين، فإن قيادة الحزب اليميني المتطرف الفرنسي، ترى في اسم ليغيري ورقة رابحة لحملتها الانتخابية الأوروبية، في وقت تشهد فيه هذه الانتخابات صعوداً كبيراً لليمين المتطرف الأوروبي.

وأظهر تقرير للمجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أن هناك مؤشرات ترجح صعود اليمين المتشدد خلال الانتخابات المقبلة، وأن الأحزاب "الشعبوية" المناهضة لأوروبا من الممكن أن تكون الرابح الأكبر في الانتخابات. وخصّ التقرير بالذكر فرنسا، متوقعاً أن يكسب اليمين المتطرف أغلب الأصوات.

شطط وتضليل وقمع للمهاجرين

وقاد فابريس ليغيري "فرونتكس" ما بين 2015 و2022، قبل أن تجبره الفضائح على الاستقالة من منصب الإدارة، بالرغم من أنه كان يخطط لتوسيع نشاط الوكالة وزيادة عدد أفرادها إلى 10 آلاف بحلول عام 2027، كما تزويدهم بالأسلحة الوظيفية.

وارتبط اسم ليغيري بملفات تورط "فرونتكس" في انتهاكات إنسانية ضد اللاجئين. وفي عام 2022، كشف تقرير صحفي مشاركة الوكالة الأوروبية في 222 عملية إبعاد قسري لزوارق اللاجئين على مقربة من الجزر اليونانية، ضمن عمليَّة أطلق عليها اسم "بوسيدون"،وتسببت في مقتل عديدٍ منهم.

وتشمل عملية "بوسيدون" نوعين من إجراءات الإعادة القسرية: الأولى، إيقاف الزوارق التي تقل اللاجئين في عرض مياه إيجة ومحاصرتها لمنعها من التقدم أو الرسو على الأراضي اليونانية. أما النوع الثاني، فعبر تزويد اللاجئين بعد وصولهم بقوارب مطاطية، من دون أي مساعدات غذائية أو طبية أخرى، وإرغامهم على العودة إلى البحر.

وفي عهد ليغيري، كانت "فرونتكس" موضوع تحقيق معمق لمكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي (أولاف). وخلص التحقيق إلى أن الوكالة ارتكبت خروقات كبيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التستر على عمليات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وفي مايو/أيار 2023، اتهمت مذكّرة مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، المدير السابق لـ"فرونتكس" بـ"سوء إدارة العمل والتجاوز في استخدام السلطة"، وأن عملاء الوكالة الأوروبية كانوا ضحايا "الترهيب والإذلال والمضايقة" التي مارسها عليهم ليغيري.