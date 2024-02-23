صرّح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أسامة حمدان، بأن حكومة نتنياهو لا تزال تتبنى موقفاً متعنتاً من مطالب حماس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في حماس أسامة حمدان مساء الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح حمدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل الاتفاق، مشيراً إلى أن حركة حماس تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان ورفع الحصار.

وكشف عن أن "الوسطاء لا يزالون يواصلون مساعيهم للتوصل إلى صفقة جديدة ونحن متمسكون بمطالبنا".

وذكر حمدان أن "الرئيس بايدن وإدارته يتحملون مع حكومة الاحتلال ما يحدث من جرائم في غزة"، لافتاً إلى حرب التجويع المتواصلة شمالي غزة "ضد 700 ألف فلسطيني" هناك.

وأشار القيادي في حماس إلى أن حرب التجويع ضد سكان غزة "صدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه".

وحول تعليق "برنامج الغذاء العالمي" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تسليم المساعدات إلى شمال غزة، دعا حمدان إلى عدم الخضوع للاحتلال وقراراته.

وأضاف: "ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لكسر حصار غزة وإغاثة شعبنا هناك".

وثمَّن حمدان موقف رئيس البرازيل "الداعم لفلسطين ومَن دعموه كرئيس فنزويلا" داعياً "أحرار العالم لمواصلة حراكهم حتى يتوقف الاحتلال".

وعن إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، قال حمدان: "لن يكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته"، مشيراً إلى أن أي "مساس للاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات".

وأكد ان المقاومة تزداد كل يوم تصميماً على دحر الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.