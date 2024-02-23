سياسة
3 دقيقة قراءة
أسامة حمدان: نتنياهو يستهدف تعطيل الاتفاق ونحن متمسكون بمطالبنا
أكد القيادي بحماس، أسامة حمدان، أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تتبنى موقفاً متعنتاً من مطالب حماس، وأن نتنياهو يهدف إلى تعطيل الاتفاق، مشيراً إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان ورفع الحصار.
أسامة حمدان: نتنياهو يستهدف تعطيل الاتفاق ونحن متمسكون بمطالبنا
أسامة حمدان: حماس تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان ورفع الحصار / صورة: AA
23 فبراير 2024

صرّح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أسامة حمدان، بأن حكومة نتنياهو لا تزال تتبنى موقفاً متعنتاً من مطالب حماس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في حماس أسامة حمدان مساء الجمعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح حمدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل الاتفاق، مشيراً إلى أن حركة حماس تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان ورفع الحصار.

وكشف عن أن "الوسطاء لا يزالون يواصلون مساعيهم للتوصل إلى صفقة جديدة ونحن متمسكون بمطالبنا".

وذكر حمدان أن "الرئيس بايدن وإدارته يتحملون مع حكومة الاحتلال ما يحدث من جرائم في غزة"، لافتاً إلى حرب التجويع المتواصلة شمالي غزة "ضد 700 ألف فلسطيني" هناك.

وأشار القيادي في حماس إلى أن حرب التجويع ضد سكان غزة "صدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه".

وحول تعليق "برنامج الغذاء العالمي" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تسليم المساعدات إلى شمال غزة، دعا حمدان إلى عدم الخضوع للاحتلال وقراراته.

وأضاف: "ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لكسر حصار غزة وإغاثة شعبنا هناك".

وثمَّن حمدان موقف رئيس البرازيل "الداعم لفلسطين ومَن دعموه كرئيس فنزويلا" داعياً "أحرار العالم لمواصلة حراكهم حتى يتوقف الاحتلال".

وعن إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، قال حمدان: "لن يكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته"، مشيراً إلى أن أي "مساس للاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات".

وأكد ان المقاومة تزداد كل يوم تصميماً على دحر الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us