سياسة
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إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة.. واعتداءات متزايدة من المستوطنين
أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال، فيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين وأملاكهم في شمال وجنوب الضفة.
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة.. واعتداءات متزايدة من المستوطنين
آثار دمار خلفته هجمات الاحتلال الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية في 22 فبراير/شباط 2024 / صورة: AFP    
23 فبراير 2024

أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، في حوادث متفرقة بعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي وسط وشمالي الضفة".

وأفادت في سلسلة بيانات مقتضبة، بأن الإصابات سجلت لشاب (19 عاماً) بمخيم الجلزون قرب رام الله، وخاصرة شاب (27 عاماً) في بلدة تِل قرب نابلس، وفخذ طفل ببلدة جَيّوس قرب قلقيلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن "شاباً أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال" في قرية قِبيا غربي رام الله.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بعد ظهر الجمعة، عدداً من القرى والبلدات الفلسطينية، بينها قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، وبلدتا زعترة ونحالين شرق وغرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة.

وأشارت إلى اقتحامات للمنازل رافقتها عمليات تفتيش وتدقيق في هويات السكان.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت الجمعة، منطقة خلة الفَرا (جنوب الخليل)، حيث طاردوا رعاة الأغنام واعتدوا على عدد من الفلسطينيين.

وهاجم مستوطنون رعاة الأغنام ومتضامنين أجانب واعتدوا عليهم بالضرب في قرية المفَقّرة بمسافر يطا (جنوب)، وفق الوكالة.

وأوضحت (وفا) أن مستوطنين، في شمالي الضفة، أطلقوا النار صوب إحدى المركبات (لسكان فلسطينيين) جنوب نابلس، ما أدى إلى انقلابها، دون وقوع إصابات

وأضافت أن "مستعمرين هاجموا بالحجارة مركبات المواطنين قرب بلدة النصارية شرق نابلس، ما أدى إلى تضرر وتحطم زجاج عدد منها".

وازداد التوتر بالضفة الغربية والقدس على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكثف الجيش الإسرائيلي اقتحاماته للمدن والمخيمات، وزاد عنفه ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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