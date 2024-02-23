وقعت القاهرة وأبو ظبي الجمعة صفقة استثمار ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي "شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية (شرق العاصمة القاهرة)".

وأضافت أن الصفقة تشمل "تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي".

وفي مؤتمر صحفي بعد توقيع الصفقة، ذكر رئيس الوزراء المصري أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية، ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة مطروح.

ولفت إلى أن تنمية متكاملة لمنطقة رأس الحكمة ستكون في كل المجالات.

وعن التفاصيل المالية للمشروع، تحدث مدبولي عن شقين، "الأول يتمثل في استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، تتلقى مصر دفعة أولى منه بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين، ثم يعقب ذلك بشهرين دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجانب الإماراتي سيضخ خلال مدة تنفيذ المشروع (لم يحددها) ما لا يقل عن 150 مليار دولار".

وأضاف أن الشق الثاني يتمثل في أرباح المشروع، إذ سيكون نصيب الدولة المصرية منه نحو 35%.

وذكر مدبولي أن "المشروع يتضمن تأسيس شركة مساهمة مصرية (مسؤولة عنه) باسم رأس الحكمة".

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمثل الجانب المصري في المشروع، فيما ستمثل شركة أبو ظبي التنموية القابضة الجانب الإماراتي.

ويأتي الإعلان المصري الرسمي عن تلك الصفقة، وسط أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.