سياسة
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ألطون: تركيا تعمل بسرعة على زيادة قدرات الردع العسكري
أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن بلاده فخورة بالتطورات في قطاع الدفاع، مشيراً إلى أن تركيا تزيد بسرعة قدرات الردع العسكري، مستشهداً بالرحلة الأولى للطائرة المقاتلة KAAN.
ألطون: تركيا تعمل بسرعة على زيادة قدرات الردع العسكري
ألطون: تركيا تعمل بسرعة على زيادة قدرات الردع العسكري / صورة: AA
23 فبراير 2024

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن تركيا تعمل على "زيادة قدرات الردع العسكري بسرعة" تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر ألطون في بيانٍ نشره الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن "أحدث مثال على ذلك هو الرحلة الأولى لطائرتنا المقاتلة KAAN من الجيل الخامس".

وأوضح أن البلاد فخورة "بشكل لا يُصدق بالتقدم في قطاع الدفاع بفضل البراعة والعمل الجاد للمخططين والمهندسين والمبرمجين العسكريين في تركيا وغيرهم من الموظفين في الشركات التركية".

وأشار ألطون إلى إن رؤية الرئيس أردوغان لتركيا تدفع البلاد نحو مستقبل "سنكون فيه أكثر اعتماداً على أنفسنا في الدفاع من خلال المشاريع المحلية".

وأضاف بأن تركيا ستكون قادرة على ردع الأعداء والمساهمة بقوة أكبر في أمن حلفائها وشركائها حول العالم.

وتابع ألطون، أن تركيا "أكثر ثقة بالنفس وتصميماً" بفضل التقدم المحرَز تحت قيادة الرئيس أردوغان.

وأردف: "علّمنا رئيسنا أن المستحيل مجرد كلمة. وأنا متأكد من أن رؤيته ستوجهنا نحو عديد من المعالم الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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