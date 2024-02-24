سياسة
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إسبانيا: لن نبيع إسرائيل أسلحة طول حربها على غزة
شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على أن بلاده لن تبيع إسرائيل أسلحة ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.
إسبانيا: لن نبيع إسرائيل أسلحة طول حربها على غزة
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع إسرائيل الأسلحة بعد 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي. / صورة: AA
24 فبراير 2024

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لن تبيع إسرائيل أسلحة ما دامت مستمرة في حربها على قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة.

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا لم تمنح أي ترخيص جديد لبيع إسرائيل الأسلحة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفاً: "لن نبيع إسرائيل أسلحة ما دام الوضع الحالي مستمراً".

وشدد على أن إسبانيا أعلنت عزمها توفير تمويل مالي بقيمة 3.5 مليون يورو لمصلحة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل، الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطيًنيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 29 ألفاً و514 شهيدا و69 ألفاً و616 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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