سياسة
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يطالبون بصفقة تبادل.. عائلات أسرى إسرائيليين تغلق شارعاً حيوياً في تل أبيب
قالت القناة 12 العبرية، إن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، أغلقت شارعاً حيوياً في مدينة تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة فورية مع حركة حماس للإفراج عن أبنائها، بالتزامن مع محادثات باريس للتوصل إلى صفة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
يطالبون بصفقة تبادل.. عائلات أسرى إسرائيليين تغلق شارعاً حيوياً في تل أبيب
متظاهرون يغلقون الطريق خلال احتجاج للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين تم احتجازهم في غزة / صورة: Reuters
24 فبراير 2024

أغلقت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، شارعاً حيوياً في مدينة تل أبيب لإبرام صفقة خلال محادثات باريس، تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم.

وقالت القناة 12 الخاصة إنّ عشرات من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، أغلقوا الجمعة شارع أيالون وسط تل أبيب، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح أبنائهم.

ورفع ممثلو العائلات لافتات كُتب عليها: "لا نصر دون عودتهم، انتهى زمن المحتجزين في الأسر"، وفق القناة ذاتها.

وأشعل المتظاهرون من عائلات الأسرى النيران في مكان إغلاق الشارع الحيوي، حسب القناة 12.

وانطلق مؤتمر باريس الجمعة، بمشاركة الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي أي إيه) وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتجري المحادثات في ظل غياب انفراج في المفاوضات، لكن بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

والأسبوع الماضي، أعلنت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، تصعيدهم ما وصفوها بـ"الإجراءات النضالية" للضغط على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للإفراج عن أبنائهم.

ويتظاهر أهالي الأسرى بشكل شبه يومي، لمطالبة الحكومة بالتحرك الفعلي للإفراج عن أبنائهم.

وسبق أن سادت هدنة لمدة أسبوع بين حماس وإسرائيل لأسبوع انقضت في1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

وتقدّر تل أبيب أن نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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