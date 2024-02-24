سياسة
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الأمم المتحدة تنتقد خطة نتنياهو بعد حرب غزة وتؤكد أن الحل في إطار الدولتين
عبّرت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة طرحها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتعلق باليوم التالي للحرب في غزة، وأكدت أن الخطة تستهدف منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية وأن "تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب".
الأمم المتحدة تنتقد خطة نتنياهو بعد حرب غزة وتؤكد أن الحل في إطار الدولتين
آثار القصف الإسرائيلي على رفح / صورة: Reuters
24 فبراير 2024

قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة، تمنع إقامة دولة فلسطينية، مجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الخطة التي حظيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية "تتعارض مع كل آمالنا لشعب غزة، وإمكانية أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب".

وجدد دوجاريك دعوات الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار بغزة فوراً، وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج غير المشروط عن المعتقلين.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتفهم الاحتياجات الأمنية بالمنطقة، لكنه يعتقد أن الحل طويل الأمد يجب أن يكون في إطار حل الدولتين.

كما أعرب عن "القلق العميق" إزاء الخطاب السلبي تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبموجب الخطة، ستحتفظ إسرائيل بحرية العمل في المسائل الأمنية والعسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل منع "محاولات التهريب".

كما تنص على أن الإدارة المدنية لغزة سينفذها "محترفون ذوو مهارات إدارية"، وهؤلاء الأشخاص "لن ينتموا إلى دول ومنظمات تدعم الإرهاب ولن يتلقوا رواتبهم منها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، لأول مرة منذ تأسيسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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