التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس.

ووصل فيدان إلى فنزويلا الجمعة، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره إيفان جيل والرئيس مادورو.

وعبر منصة إكس أعرب جيل عن ترحيبه الحار بالوزير فيدان، منوهاً بأن فيدان يجري أول جولة له في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف: "زيارتكم لها أهمية قصوى من حيث استعراض جدول الأعمال الثنائي والوضع الدولي الراهن".

بدوره نشر الرئيس مادورو عبر منصة إكس صوراً للقائه مع وزير الخارجية التركي، واصفاً اللقاء بـ"الرائع".

وأشار إلى أنهم يواصلون تعزيز الصداقة القوية مع تركيا التي وصفها بـ"الشقيقة".

وحضر اللقاء وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل والسفير التركي لدى كاراكاس أيدان قارامان أوغلو.