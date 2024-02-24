سياسة
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وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس فنزويلا في إطار زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى فنزويلا في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره إيفان جيل والرئيس نيكولاس مادورو.
وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس فنزويلا في إطار زيارة رسمية
وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس فنزويلا في العاصمة كاراكاس / صورة: @TC_Disisleri
24 فبراير 2024

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس.

ووصل فيدان إلى فنزويلا الجمعة، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره إيفان جيل والرئيس مادورو.

وعبر منصة إكس أعرب جيل عن ترحيبه الحار بالوزير فيدان، منوهاً بأن فيدان يجري أول جولة له في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف: "زيارتكم لها أهمية قصوى من حيث استعراض جدول الأعمال الثنائي والوضع الدولي الراهن".

بدوره نشر الرئيس مادورو عبر منصة إكس صوراً للقائه مع وزير الخارجية التركي، واصفاً اللقاء بـ"الرائع".

وأشار إلى أنهم يواصلون تعزيز الصداقة القوية مع تركيا التي وصفها بـ"الشقيقة".

وحضر اللقاء وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل والسفير التركي لدى كاراكاس أيدان قارامان أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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