سياسة
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ألمانيا.. ضحايا غزة يقاضون الحكومة بتهمة "دعم الإبادة الجماعية"
قدّم ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة شكوى جنائية لدى محكمة ألمانية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية متهمينهم بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة والسماح بتصدير الأسلحة".
ألمانيا.. ضحايا غزة يقاضون الحكومة بتهمة "دعم الإبادة الجماعية"
آثار الدمار الهائل بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة / صورة: AA
24 فبراير 2024

يقدم ضحايا هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شكوى جنائية لدى محكمة ألمانية ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية لدعم "جرائم الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.

وقال محامو ضحايا غزة في مؤتمر صحفي عُقد الجمعة العاصمة الألمانية برلين: "إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة وإصدار أذونات التصدير ذات الصلة".

واتهم الضحايا المستشار الألماني أولاف شولتزس، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، "بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة" من خلال دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي، والسماح بتصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 326 مليون يورو (350 مليون دولار).

وقالت المحامية نادية سمور التي شاركت في الدعوى إن "حكوماتنا في أوروبا لديها التزام قانوني ألا تقدم أي دعم لإسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وشددت على "ضرورة توقف الدعم لإسرائيل، وهذا ما نأمل أن نحققه من خلال توجهنا للمحكمة".

وأوضحت سمور، أن "هذه الدعوى تبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الألمان تقول: لا يمكنكم الاستمرار في البقاء شركاء في مثل هذه الجريمة دون عواقب. نريد مساءلتكم".

وأشارت إلى أن "القانون الألماني يتطلب سبباً للاشتباه الأولي لبدء التحقيقات في جريمة محتملة يجري ارتكابها".

ولفتت سمور، إلى أن "الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية أظهر بوضوح أساساً للشك الأولي عندما يتعلق الأمر بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

ولا تزال الحكومة الألمانية من أقوى المؤيدين لهجوم الاحتلال الإسرائيلي العسكري على القطاع، رغم الاستنكار الدولي المتزايد بشأن الكارثة الإنسانية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، 29 ألفاً و514 شهيداً و69 ألفاً و616 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب السلطات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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