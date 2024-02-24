سياسة
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تركيا: نواصل بذل جهود للتوصل إلى حل عادل ودائم ينهي الحرب في أوكرانيا
قالت وزارة الخارجية التركية بمناسبة ذكرى الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، إنها تواصل جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل عادل على أساس استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها، لافتة إلى عواقب الصراع السلبية على المستوى الإقليمي والعالمي.
تركيا: نواصل بذل جهود للتوصل إلى حل عادل ودائم ينهي الحرب في أوكرانيا
وزارة الخارجية التركية أكدت مواصلة تقديم الاقتراحات اللازمة للطرفين الروسي والأوكراني / صورة: AA
24 فبراير 2024

أكدت وزارة الخارجية التركية، مواصلة بذل الجهود لإيجاد حل مستدام ينهي الحرب في أوكرانيا، وذلك مع حلول الذكرى الثانية لبدء الحرب في 24 شباط/فبراير 2022.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه "مع إكمال الحرب في أوكرانيا عامها الثاني، يتزايد التأثير المدمر للصراع وتتعمق عواقبه السلبية على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأعربت الخارجية التركية عن أملها بأن تتوفر الظروف المناسبة لتنشيط العملية الدبلوماسية، مؤكدة مواصلة تقديم الاقتراحات اللازمة للطرفين الروسي والأوكراني.

وشددت الوزارة على أن تركيا ستواصل بذل جهودها للتوصل إلى حل عادل ودائم على أساس استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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