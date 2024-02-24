أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، تدمير 7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين باليمن، قالت إنها "تمثل تهديداً للسفن التجارية بالمنطقة".

وذكرت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس أنه "في 23 فبراير/شباط (الجمعة) دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران".

وادّعت أن "تلك الصواريخ كانت معدة للإطلاق نحو البحر الأحمر" وأن ضربها جاء "ضمن إجراء الدفاع عن النفس".

وأوضح البيان أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية حددت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وتابع: "ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي بهذا الشأن، لكن الجماعة أعلنت الجمعة في بيانين منفصلين تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا 5 غارات على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وفي بيان منفصل السبت، أعلنت سنتكوم تسرباً نفطياً من سفينة بريطانية هاجمها الحوثيون مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت في بيان عبر منصة إكس: "في 18 فبراير/شباط (الأحد) هاجم الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران سفينة أم/ڤي روبيمار التابعة للمملكة المتحدة والتي كانت تنقل 41 ألف طن من الأسمدة ما أدى إلى تسلل الماء إلى داخلها ببطء".

وأضافت:" تسبب الهجوم غير المبرر والمتهور من الإرهابيين الحوثيين في أضرار جسيمة للسفينة مما تسبب في ظهور بقعة نفط بطول 18 ميلاً".

وحذرت من "أن ذلك (التسريب) قد يؤدي إلى حدوث تسرب إلى البحر الأحمر مما يفاقم هذه الكارثة البيئية".

واتهمت الحوثيين "بمواصلة إظهار تجاهلهم للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية وما ينتج عنها من تهديد لعملية صيد الأسماك والتجمعات الساحلية و الإمدادات الغذائية".

وحتى الساعة 06:18 (ت.غ) لم تعقب جماعة الحوثي على بيان القيادة المركزية الأمريكية.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

و"تضامناً مع قطاع" غزة الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.