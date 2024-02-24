سياسة
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شاهد | بالضرب المبرح.. الشرطة الإيطالية تقمع طلاباً مؤيدين لفلسطين
قمعت الشرطة الإيطالية طلاباً تظاهروا تضامناً مع فلسطين، وضربتهم بهراواتهم ضرباً مبرحاً ما لاقى تنديداً واسعاً في إيطاليا ودعت المعارضة وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان.
شاهد | بالضرب المبرح.. الشرطة الإيطالية تقمع طلاباً مؤيدين لفلسطين
تصدت الشرطة لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني كانوا متضامنين مع فلسطين  / صورة: AA
24 فبراير 2024

لاقت لقطات مصورة للشرطة الإيطالية وهي تضرب طلاباً يؤيدون الفلسطينيين تنديداً واسعاً في إيطاليا الجمعة، ودعت المعارضة وزير الداخلية إلى المثول أمام البرلمان.

وتصدت الشرطة لمسيرات طلابية في مدينتي فلورنسا وبيزا بمنطقة توسكاني، وأثارت صور أفراد شرطة يستخدمون هراواتهم في ضرب محتجين في بيزا موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي وبين السياسيين.

وأظهرت مقاطع فيديو الطلاب وهم يتراجعون، خلال ما بدا أنه تظاهر سلمي، تحت وطأة وابل من الضربات من أفراد الشرطة.

وسُمعت إحدى الشابات وهي تصرخ "أهكذا تضربون أطفالكم".

ونشرت إيلي شلين، زعيمة الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، مقطع فيديو على فيسبوك لمشاهد "غير مقبولة تظهر محاصرة الشرطة طلاباً في زقاق ومهاجمتهم وضربهم".

وذكرت أن حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المنتمية إلى تيار اليمين تنشئ "مناخا من القمع" في البلاد. وكانت حكومة ميلوني قد تولت السلطة في 2022 وتعهدت بقمع الهجرة غير الشرعية وتعزيز النظام والقانون.

ولم تعلق الحكومة بعد على سلوك الشرطة.

وقال رئيس نقابة الاتحاد الوطني إنسو ليتيتسيا لأفراد الشرطة إن احتجاجات الطلاب كثيراً ما تكون مخترقة من "محرضين خبراء" وإنه لا ينبغي إطلاق الأحكام حتى الانتهاء من التحقيق.

وقال معلمون من مدرسة روسولي الثانوية في بيزا إنهم "ذُهلوا" من معاملة المحتجين الذين كان أغلبهم من القاصرين.

وأضاف المعلمون في بيان "وجدنا فتية وفتيات من فصولنا يرتجفون وفي حالة صدمة.. جراء الضرب الذي تعرضوا له".

وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء السابق وزعيم حركة (5 نجوم) ذات الميول اليسارية إن الصور "مقلقة" و"لا تليق ببلادنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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