وصل أربعة من الزعماء الغربيين بينهم رؤساء وزراء كندا وبلجيكا وإيطاليا إلى كييف اليوم السبت لإظهار التضامن مع أوكرانيا في الذكرى الثانية للهجوم الروسي.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سافروا معاً إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار من بولندا المجاورة.

ومن المقرر أن تستضيف ميلوني مؤتمراً عبر الفيديو في وقت لاحق اليوم من كييف يشارك فيه قادة مجموعة الدول السبع الكبرى وكذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي دُعي للانضمام إلى النقاش.

في السياق، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لايين بما سمته "المقاومة الاستثنائية" لأوكرانيا لدى وصولها إلى كييف، السبت.

وقالت على شبكات التواصل الاجتماعي إنها "في كييف في الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية على أوكرانيا، وللاحتفاء بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني" مضيفة: "أكثر من أي وقت مضى نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. مالياً واقتصادياً وعسكرياً وأخلاقياً وصولاً إلى نيلها حريتها".

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات إن أوروبا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها والتأكد من قدرتها على الصمود في وجه أي هجوم عسكري من الخارج.

وأضاف شولتز في بث صوتي "الردع والاستعداد الدفاعي، أعلم أن هذه كلمات غير عادية صادرة عن مستشار ألماني. كلمات لم نستخدمها في ألمانيا منذ وقت طويل لدرجة أنها كادت أن تُنسى".

وتابع "لكن هذه الكلمات تمثل رسالة بالغة الأهمية: يجب أن نكون مع حلفائنا أقوياء بحيث لا يجرؤ أحد على مهاجمتنا".

وقال شولتس إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، رفعت إنفاقها على الدفاع إلى 2 بالمئة من الناتج وستواصل تحقيق ذلك الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي في العقود المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وقالت إنها تسعى إلى تقليص ترسانة موسكو من الأسلحة وكذلك والأموال التي تحتاج إليها للحرب بعد عامين من الهجوم على أوكرانيا.

مطالب بالانسحاب من أوكرانيا

في غضون ذلك، أكدت دول في مجلس الأمن الدولي أن الهجمات الروسية على أوكرانيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ودعت روسيا إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية وإنهاء الحرب.

وعقد مجلس الأمن جلسة، الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، خلال جلسة بمجلس الأمن، الجمعة، إن روسيا وحدها هي التي تريد الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: "يمكن لروسيا إنهاء الحرب الآن إذا أرادت ذلك، لكنها لا تفضل هذا من خلال عدم سحب جنودها من أوكرانيا".

بدوره هاجم وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهمه بـ"غزو دولة ذات سيادة في الأمم المتحدة، دون أي سبب مشروع أو تهديد من أوكرانيا".

ولفت إلى أن روسيا تقدم مسوغات "سخيفة" لحربها على أوكرانيا.

وأضاف: "قال بوتين ذات مرة إن هذه حرب بين إخوة. أي نوع من المنطق السخيف هذا الذي تسبب في كثير من الخسائر في الأرواح؟ هل تفي روسيا بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الدوليين باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟".

بدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "بوتين يحاول إعادة كتابة التاريخ بالأكاذيب. وبهذه الطريقة، يريد كسر مقاومة الشعب الأوكراني والمجتمع الدولي"، مؤكدة على أنه "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك".

وذكرت غرينفيلد أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم أوكرانيا وقالت: "إذا ألقت روسيا أسلحتها اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي. لا يوجد سوى معتدٍ واحد في هذه الحرب، ولا يمكن إلا لجانب واحد إنهاء الحرب".

من جهته مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قال إن "الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا" وادعى أن الحكومة الأوكرانية "تفتقر إلى الاستقلال وفاسدة".

ورأى نيبينزيا أن الاتحاد الأوروبي يدور في فلك الولايات المتحدة، ويواصل دعايته المناهضة لروسيا، ويدفع ثمناً مالياً باهظاً للغاية.

أما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا فقال إن اسم روسيا بات مرادفاً "للعدوان وجرائم الحرب والهمجية".

وأشار كوليبا إلى أنه فقط من خلال العمل الجماعي يمكن وقف "المعتدي" وإعادة بناء السلام والأمن الدوليين.​​​​​​​

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.​​​​​​​