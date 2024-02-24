أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في أربع مناطق مختلفة بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر منصة إكس السبت، إن "الطائرات الحربية قصفت الليلة الماضية مواقع إطلاق وبنى تحتية لحزب الله في منطقة جبل بلاط (قضاء جبيل)".

وأضاف: "كما جرت مهاجمة نقطة مراقبة للتنظيم في منطقة عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل)".

وتابع: "كما هاجم الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة حانين (قضاء بنت جبيل) ومنطقة مروحين (قضاء صور) لإزالة تهديدات محتملة".

وفيما لم يعقب حزب الله على بيان الجيش قالت إذاعته صباح السبت إن صاروخَين أُطلقا من لبنان، سقطا في منطقة مفتوحة في "أدميت" بالجليل الغربي، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.