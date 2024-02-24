اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلاً فلسطينياً، خلال مداهمة بلدة سِنجل، شمالي مدينة رام الله، فيما شدد إجراءاته العسكرية وسط مدينة الخليل.

وقال شاهد عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الطفل كرم ماجد غفري (13 عاماً) خلال اقتحامه بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله مساء الجمعة.

وأضاف أن "جيش الاحتلال داهم البلدة وأطلق قنابل غازية وصوتية أثارت خوف الطفل الذي هرب نحو أحد المتاجر، فتبعه الجنود واعتقلوه".

وتابع الشاهد أن "والد الطفل أصرّ على مرافقة طفله حتى وصوله إلى مركز للتوقيف شمال شرق القدس حيث جرى التحقيق معه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بتهمة إلقاء حجارة على الجنود، وجرى تمديد اعتقاله 8 أيام".

ووفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، يبلغ عدد المعتقلين الأطفال بالضفة نحو 200 من بين قرابة 9 آلاف معتقل في السجون الإسرائيلية، حتى مطلع فبراير/شباط الجاري.

من جهة ثانية، شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة، ومنع سكانها من الحركة.

وقال عارف جابر، وهو ناشط في "تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان" (غير حكومي) لوكالة الأناضول إن "جنود الاحتلال كثفوا مساء الجمعة واليوم السبت انتشارهم بين الأحياء والبيوت الفلسطينية في البلدة القديمة".

وأضاف أن" نحو 800 عائلة ما زالت تخضع لحظر التجول منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خففت مؤخراً بإتاحة المجال للسكان للتحرك ساعة في الصباح وأخرى في المساء فقط، باستثناء يومي الجمعة والسبت".

بينما أعلنت مؤسستان فلسطينيان السبت، ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7210 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينياً الجمعة والسبت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (أهلي) في بيان مشترك إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر//تشرين الأول ارتفعت إلى نحو 7210 بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم الصحفي سامي الساعي وطفلان وأسرى سابقون".

ووفق الهيئة والنادي تركزت عمليات الاعتقال في محافظات بيت لحم والخليل (جنوب) ورام الله والقدس (وسط) وطولكرم ونابلس (شمال) رافقها "عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وقالت المؤسستان إن "الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 141 يوماً على العدوان والإبادة الجماعية".

في غضون ذلك أعلنت الهيئة والنادي اسم الأسير الفلسطيني من قطاع غزة الذي أعلنت وفاته الجمعة وهو "عز الدين زياد عبد البنا (40 عاماً)، وهو مقعد ويعاني من إعاقة حركية، ومن عدة أمراض واعتقله الاحتلال من منزله في غزة قبل أكثر من شهرين".

وفق الهيئة والنادي فإن البنا "تعرض بعد اعتقاله لعمليات تعذيب أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جداً حسب رواية الأسرى في سجن الرملة، أدت إلى استشهاده يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 فبراير/شباط 2024، ولم تعلن إدارة السجون استشهاده".

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عملياته مخلفاً 405 قتيلاً ونحو 4 آلاف و600 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.