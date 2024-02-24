سياسة
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الأمم المتحدة: إسرائيل دمرت 80% من غزة.. ونحتاج 12 سنة لإزالة الأنقاض
أكد متحدث منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش، أن إسرائيل دمرت بين 70% و80% من البنية التحتية المدنية لغزة، وأن نظام الرعاية الصحية يلفظ أنفاسه، وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن إزالة الأنقاض والركام جراء هذا التدمير ستستغرق من 3 إلى 12 سنة.
الأمم المتحدة: إسرائيل دمرت 80% من غزة.. ونحتاج 12 سنة لإزالة الأنقاض
منظمة الصحة العالمية تقول إن الحرب في غزة تسببت في دمار غير مسبوق / صورة: AA  
24 فبراير 2024

صرّحت منظمة الصحة العالمية بأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه إلى عقود من الزمن.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى إنْ جرى إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن أكثر من 11 ألفاً و500 شخص قد يموتون هناك حتى أغسطس/آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.

وأكد متحدث "الصحة العالمية"، طارق يساريفيتش، ردّاً على سؤال صحفي، أن "الحرب في غزة تسببت في دمار غير مسبوق".

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت بين 70% و80% من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، أو عرضتها لأضرار جسيمة.

ولفت إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقوداً، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة.

وكشف يساريفيتش عن أن "13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، وتقع معظمها في جنوب غزة".

وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدّر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 سنة.

وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدرّ أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.

وأوضح يساريفيتش أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.

وتابع أنهم سيستمرون في دعم المرافق الصحية القائمة وتعزيز الخدمات الصحية والحفاظ عليها وعلاج الجرحى وتوفير الرعاية للمرضى المصابين بصدمات نفسية ودعم عمليات الإجلاء الطبي.

وتشنُّ إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى السبت "29 ألفاً و606 شهداء و69 ألفاً و737 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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