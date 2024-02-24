سياسة
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أردوغان: العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل.. ومجلس الأمن يعجز عن وقف النار
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صمت المجتمع الدولي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوماً في غزة، وعدم أداء أي جهد لوقف "الوحشية" ، منتقداً عجز مجلس الأمن الدولي عن دعوة إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
أردوغان: العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل.. ومجلس الأمن يعجز عن وقف النار
الرئيس التركي ينتقد صمت العالم إزاء الوحشية الإسرائيلية في غزة / صورة: AA
24 فبراير 2024

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الاسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوماً في غزة، وعدم أداء أي جهد لوقف الوحشية الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة، السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي البلاد، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار المقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوماً "لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

واعتبر الرئيس أردوغان أن القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهداً مُجدياً لوقف الوحشية الإسرائيلية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تعهد الرئيس التركي بمواصلة "الكفاح" حتى القضاء على آخر إرهابي بغض النظر عمن يقف وراءه.

كما أعرب أردوغان عن افتخاره بأن تركيا أصبحت إحدى 4 دول فقط في العالم تصنع مقاتلات من الجيل الخامس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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