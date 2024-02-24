انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقاء المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المجازر الاسرائيلية المتواصلة منذ 140 يوماً في غزة، وعدم أداء أي جهد لوقف الوحشية الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة، السبت، أمام تجمع انتخابي بولاية صقاريا شمالي البلاد، في إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية مارس/آذار المقبل.

وقال الرئيس أردوغان إن العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية طوال 140 يوماً "لدرجة أن مجلس الأمن الدولي لا يدعوها إلى وقف فوري لإطلاق النار ويعجز عن ذلك".

واعتبر الرئيس أردوغان أن القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهداً مُجدياً لوقف الوحشية الإسرائيلية.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تعهد الرئيس التركي بمواصلة "الكفاح" حتى القضاء على آخر إرهابي بغض النظر عمن يقف وراءه.

كما أعرب أردوغان عن افتخاره بأن تركيا أصبحت إحدى 4 دول فقط في العالم تصنع مقاتلات من الجيل الخامس.