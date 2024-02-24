صرّح اللواء الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، عن "فوضى عارمة" بين الجنود داخل قطاع غزة فيما يتعلق بتوافر المعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة للحرب.

وأظهر بريك، وهو جنرال عسكري سابق، أنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدم استعداد الجيش للخروج فوراً إلى الحرب، وعزا ذلك إلى عدم تلقي الجنود تدريبات منذ خمس سنوات، فضلاً عن النقص في المعدات.

وذكر بريك، في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية، السبت، عن "فوضى عارمة لا يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أتلقى عديداً من الاستفسارات من الجنود".

وأكد أن "المعدات، والخدمات اللوجستية، والغذاء، وكل ما يلزم كي يدفعنا إلى الأمام لا يعمل، لأن الجيش وَكَل كل شيء لشركات خاصة".

وأوضح أنه "لا يوجد أحد لإصلاح الدبابات على الفور، عشرات الدبابات عالقة (في قطاع غزة) بانتظار سحبها".

وقال الجنرال الإسرائيلي: "بالطبع، وسائل الإعلام لا تتحدث عن ذلك، لكن هذه المعدات لا تعمل".

وأشار بريك إلى أنه التقى نتنياهو 6 مرات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستدركاً: "(لكن) طاقمه لم يُرد له أن يسمع الحقيقة، لذلك أبعدوه عني".

وأضاف: "أخبرته أن الجيش ليس مستعدّاً للخروج فوراً إلى الحرب، فلدينا جنود لم يتدربوا منذ خمس سنوات، ولدينا نقص في المعدات".

وتابع: "قلت له دعْهم يتدربوا ويجهزوا أنفسهم، لأن الجمهور الآن هو من يشتري المعدات.. ولحسن الحظ، استمع إلى ذلك، ورفع الهاتف إلى وزير الدفاع (يوآف غالانت)، وأخَّر الدخول إلى غزة أسبوعين".

وتشنُّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في المباني السكنية والبنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

وقُتل 576 ضابطاً وجنديّاً، بينهم 237 منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقاً للحصيلة المعلنة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أصيب 2962 عسكريّاً منذ بداية الحرب، من ضمنهم 1397 منذ الهجوم البري، وفق بيانات جيش الاحتلال.