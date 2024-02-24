اقتحم عشرات المتظاهرين، السبت، معرض الزراعة في باريس وحاولوا توجيه كلام للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حضوره لقاء النقابات، فاشتبكوا مع قوات الشرطة حين اعترضت طريقهم.

وحاول ماكرون تهدئة الوضع معلناً لمسؤولي النقابات عن "التزام تحديد الأسعار" لتحسين أجور المزارعين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية طارئة.

وقال الرئيس الفرنسي: "أقول هذا لجميع المزارعين، أنتم لا تساعدون أيّاً من زملائكم بتكسير منصات العرض ومنعه، وامتناع العائلات عن القدوم بسبب الخوف". واعتبر أن "ذلك يؤدي إلى نتائج عكسية"، مقترحاً عقد لقاء مع المنظمات النقابية خلال 3 أسابيع في قصر الإليزيه.

ولم يؤكد الرئيس ما إذا كان سيلغي جولته المقررة في المعرض لأسباب أمنية.

ومن المتوقع أن يستقبل أكبر معرض زراعي في فرنسا 600 ألف زائر على مدى 9 أيام.

دعوات لاستقالة ماكرون

ودخل متظاهرون غاضبون المعرض دون تفتيشهم قبل الافتتاح الرسمي. وكان من بينهم مزارعون من النقابات الرئيسية، بما في ذلك النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA ونقابة "المزارعين الشباب" و"التنسيقية الريفية".

وبينما سعى المتظاهرون إلى توجيه الكلام للرئيس، تشاجروا مع الأجهزة الأمنية التي حاولت قطع الطريق عليهم.

وبعد ذلك، نُشر عدد كبير من عناصر الشرطة داخل المعرض، بينما جرى احتواء المتظاهرين وسط صيحات الاستهجان.

وصاح متظاهرون بعبارات "ماكرون.. استقِل!"، "مطاردة ماكرون مفتوحة!".

وبعد أن تحدث ماكرون مع الصحافة، قالت لورانس ماراندولا، متحدثة "اتحاد الفلاحين": "لم نتلقَّ شيئاً مهمّاً باستثناء التزام الأسعار الدنيا التي ستُحدد على أساس تكلفة الإنتاج".

ووفقاً للنقابات، فإن هذا يعد التزاماً جديداً يتجاوز القوانين الفرنسية الحالية التي تهدف إلى ضمان أجور المنتجين.

وعادة يقضي الرؤساء الفرنسيون ساعات، أو حتى النهار كاملاً، في المعرض الذي شهد بعض الحوادث في أثناء حضورهم. ففي عام 2008، شتم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي رجلاً رفض مصافحته، قائلاً له: "اغرب عن وجهي!". كما استُقبل الرئيس الأسبق، فرانسوا هولاند، بصيحات استهجان وإهانات من مُربي الماشية عام 2016.

مناظرة لم تحصل

وانفجرت الأزمة التي كانت تختمر منذ الخريف، بدءاً من 18 يناير/كانون الثاني، وتخللها إغلاق طرق سريعة على مدى أسبوعين، لكن أُعيد فتحها في الأول من فبراير/شباط.

وأصدر رئيس الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، إعلانات تتعلق بعشرات المواضيع، من المبيدات الحشرية إلى المعايير والتبسيط الإداري ومساعدة مُربي الماشية، علاوة على قانون جديد يكرس الزراعة مصلحةً أساسية للدولة.

وتدين المنظمات البيئية غير الحكومية التدهور البيئي، خصوصاً على خلفية استعمال المبيدات الحشرية، لكن خطابها بشأن الزراعة المكثفة ليس مسموعاً بما فيه الكفاية في مواجهة احتجاجات المزارعين.

ووافق هؤلاء على فتح الطرقات على اعتبار أن مطالبهم بدأت تؤخذ في عين الاعتبار من السلطة التنفيذية، لكنهم ما زالوا يطالبون باتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتحسين دخلهم وتلبية مطلبهم بصون كرامتهم.