سياسة
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أردوغان يدعو لمنع جهود الاحتلال في التضليل بعد استشهاد أكثر من 100 إعلامي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت أكثر من 100 إعلامي في قطاع غزة من أجل إسكات الصحافة الحرة، داعياً وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي إلى منع جهود التضليل الإسرائيلية.
أردوغان يدعو لمنع جهود الاحتلال في التضليل بعد استشهاد أكثر من 100 إعلامي
الرئيس أردوغان يدعو وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي لمنع جهود التضليل الإسرائيلية / صورة: AA
24 فبراير 2024

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى منع جهود التضليل الإسرائيلية الممارَسة في قطاع غزة.

وقال أردوغان، في رسالة مصوَّرة بعث بها إلى اجتماع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، السبت، إلى أن عدد الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة من أجل إسكات الصحافة الحرة تجاوز 100 إعلامي.

وذكر أن النظام الإسرائيلي حاصر غزة منذ سنوات ومارس القتل بشكل وحشي، مضيفاً: "حتى اليوم استُشهد نحو 30 ألفاً من إخوتنا الفلسطينيين بطريقة وحشية، وأُصيب نحو 70 ألفاً".

كما أكد الرئيس التركي أن إسرائيل تمارس سياسة الإسكات والتعتيم وتكميم الأفواه، موضحاً أنها "لا تستهدف فقط المدنيين، بل تستهدف أيضاً الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة".

وحيّا أردوغان الصحفيين العاملين في الميدان، متابعاً أن "من أهم واجباتنا تسليط الضوء على الهمجية الممارسة ضد أشقائنا في غزة ومنع جهود التضليل الإسرائيلية".

وبدأ الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، السبت، لبحث "الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارساتها لتضليل الرأي العام العالمي".

واستهل الاجتماع الاستثنائي لوزراء الإعلام، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض مشاهد للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ولمعاناة الفلسطينيين في القطاع.

ويحضر الاجتماع وزراء الإعلام بدول المنظمة، ورؤساء المؤسسات المسؤولة عن الإعلام في الدول الإسلامية.

ويناقش المجتمعون بالتفصيل الهجمات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل المدنيين، و130 صحفيّاً في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام العالمي.

ومن المنتظر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع الوزاري.

وكانت تركيا تولت رئاسة الدورة الحالية لمؤتمر وزراء إعلام المنظمة بعد تسلمها من السعودية عام 2022.

وحتى السبت، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة "29 ألفاً و606 شهداء، و69 ألفاً و737 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وكارثة إنسانية "غير مسبوقة".

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل حاليّاً لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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