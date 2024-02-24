سياسة
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هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة.. وموسكو تؤكده: حريق بمصنع كبير للصُّلب
أكد مصدر أمني أوكراني أن المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني شنَّا هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية  على مصنع روسي كبير للصُّلب، فيما أفادت السلطات الروسية بأنه جرى إخماد حريق بالمصنع المقصود.
هجوم أوكراني بطائرات مسيَّرة.. وموسكو تؤكده: حريق بمصنع كبير للصُّلب
أوكرانيا تقول إنها هاجمت مصنعاً روسيّاً كبيراً للصُّلب بطائرة مسيّرة / صورة أرشيفية: AA
24 فبراير 2024

أفاد مصدر أوكراني، اليوم السبت، بأن طائرات أوكرانية مسيَّرة هاجمت مصنعاً روسيّاً كبيراً لصناعة الصُّلب خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم به.

وأكد المصدر أن الهجوم، الذي كان عملية مشتركة بين المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني، تسبب في اندلاع حريق ضخم أدى إلى إجلاء العاملين من المصنع.

وأضاف: "تُستخدم المواد الأولية من هذه المنشأة في تصنيع الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيّرة الروسية، لذلك هي هدف مشروع لأوكرانيا"، فيما لم يحدد موقع المصنع.

في المقابل، قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية أن إنتاج المصنع، الواقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتبعد نحو 400 كيلومتر شمالي الحدود الأوكرانية، يمثل نحو 18% من إنتاج روسيا من الصُّلب.

وأوضح أنه جرى إخماد حريق سببه على ما يبدو هجوم بطائرة مسيَّرة على المصنع الذي تشغله شركة "إن.إل.إم.كيه" الروسية لصناعة الصُّلب، دون سقوط قتلى أو جرحى.

وكشف مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُقال إنه من ليبيتسك، عن انفجار نجم عنه لهب برتقالي أضاء سماء الليل.

وقالت شركة "إن.إل.إم.كيه"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحريق اندلع في الساعة 1:40 صباحاً بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).

وتزايدت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على الجيش الروسي وأهداف صناعية له خلال الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف بشكل ملحوظ منشآت نفطية تقول كييف إنها "حيوية للمجهود الحربي الروسي".

وأعلنت السلطات الروسية أنها أسقطت طائرات أوكرانية مسيّرة فوق مناطق ليبيتسك وكورسك وتولا خلال الليل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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