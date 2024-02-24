صرّح متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بأن إسرائيل تخوض الحرب ضد شعب بلاده "بدل الولايات المتحدة".

جاءت تصريحات أبو ردينة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء إعلام دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول، السبت.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "عرقلت عدة قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وأرسلت حاملات طائراتها إلى البحر المتوسط من أجل إسرائيل".

وطالب أبو ردينة الدول العربية والإسلامية بالضغط على الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالبيانات.

وذكر أن "غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.. وإسرائيل لن تكسب أي حرب ضد الفلسطينيين، فلدينا إرادة وعزيمة ومقدسات، لن نستسلم، ونناضل منذ مئة عام ضد الاحتلال".

وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الفلسطينية هي اعتداء على المقدسات العربية والإسلامية.

وأضاف: "تتعرض القدس والمقدسات للعدوان، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته".

ودعا أبو ردينة العالم للوقوف مع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل لفئات الشعب الفلسطيني كافة.