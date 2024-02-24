أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة في إطار الاحتياجات الأساسية للسكان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، السبت، تناولا فيه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، حسب بيان لقصر الإليزيه.

وأفاد البيان بأن بايدن وماكرون شددا على عزمهما الحيلولة دون توسع الاشتباكات في المنطقة.

كما أشار الرئيسان إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن المحتجزين في غزة، واعتبرا أن هذه الخطوة "ستُنهي العنف وستُسهم في خفض التوتر بالمنطقة".

وعبَّر ماكرون، حسب البيان، عن رفضه الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

قلق صيني بالغ

في السياق نفسه، أعربت وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية (حكومية)، السبت، عن قلقها البالغ بشأن الوضع في قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة، مؤكدة أن بكين تستعد لإرسال شحنة مساعدات ثالثة إلى المنطقة.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية (رسمية) عن وكالة الإغاثة قولها إن "الصين تحث المجتمع الدولي بقوة على بذل جهود نشطة لضمان تسليم المساعدات بشكل آمن وسلاسة إلى شعب غزة".

وقالت الوكالة إنها "تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في قطاع غزة".

والخميس، شدد ممثل الصين لدى محكمة العدل الدولية، ما جين مين، على أن استخدام الفلسطينيين الكفاح المسلح للحصول على الاستقلال عن الحكم الأجنبي والاستعماري "أمر مشروع ومبني على أسس متينة في القانون الدولي".

جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ما جين، الذي يشغل منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك على عدة مستويات حق الفلسطينيين في تقرير المصير، الذي يعد الأساس القانوني لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال من أجل إقامة دولتهم المستقلة.

وحتى السبت، خلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة "29 ألفاً و606 شهداء، و69 ألفاً و737 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وكارثة إنسانية "غير مسبوقة".

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل حاليّاً لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.